На малолетнего хулигана завели уголовное дело. Фото: скриншот видео

«Ужас! Что за дети пошли?», «Это не дети, это шакалы», «Надеюсь, этого выродка привлекут по полной», «Слов нет, а где мужчины были, почему никто не заступился за женщину?», - это самые безобидные комментарии, которые пермяки оставляют под видео с избиением подростком женщины.

Шокирующий случай произошел днем 21 мая в автобусе №4. Как рассказали очевидцы, наглый и невоспитанный подросток курил в транспорте вейп. Женщина-пассажир сделала ему замечание, но в ответ он стал выдыхать пар ей в лицо и смеяться. Пермячка достала телефон и стала снимать малолетнего хулигана. В ответ он попытался выхватить мобильник - не вышло. Тогда он стал кривляться перед камерой и замахиваться на женщину кулаками. Все это происходило под гогот двух его дружков. После, уже у двери, подросток ударил женщину рукой и пошел вдоль салона, а когда пермячка бросилась за ним, парень двумя руками схватился за перила и с размаху ударил женщину ногой в грудь.

Самое ужасное, что с пермячкой ехал ее сынишка - парнишка от силы лет девяти и, конечно, когда он увидел, как избивают его маму, начал горько плакать. Сама женщина после мощного удара долго не могла прийти в себя, она лежала на полу в салоне и держалась за живот.

Никто из мужчин за женщину не заступился, хотя, по словам очевидцев, в салоне они были. Никак не отреагировал и водитель автобуса, и подросток со своими дружками спокойно вышел из салона. Правда, гуляла троица недолго. После того, как видео опубликовали в соцсетях, подростка задержали и возбудили против него дело по статье «Хулиганство, связанное с сопротивлением лицу, пресекающему нарушение общественного порядка». - Следствием установлено, что в вечернее время 21 мая в автобусе маршрута №4, несовершеннолетний 2010 года рождения, нанес женщине, сделавшей подозреваемому замечание по поводу курения, удары руками и ногами в область тела. Следователями СКР подозреваемый установлен и задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Допрашиваются свидетели и очевидцы, осматриваются видеозаписи. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе краевого СКР.

Теперь агрессивному подростку грозит штраф от пятисот тысяч до одного миллиона рублей, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до семи лет.

На этом история не закончилась. Сегодня, 23 мая, в соцсетях появилось видео, как дружков поймали и проучили, поставили на колени и заставили на камеру извиняться за свое поведение.

