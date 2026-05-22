Российский банк запустил оплату по QR-коду в Китае

Фото: Смирнов Владимир/ВТБ

Розничные клиенты ВТБ могут расплачиваться за товары и услуги в Китае по QR-коду. Чтобы оплатить покупку, достаточно навести камеру смартфона на QR-код на чеке или терминале торговой точки. Комиссия за проведение платежа не взимается, а сумма одной операции может составлять до 70 тыс. рублей.

«В Китае QR-код давно вытеснил наличные: более 90% населения расплачиваются им ежедневно. Для российских туристов местные системы сложны для подключения, поэтому мы предлагаем им простой и привычный сервис оплаты по QR-коду. А благодаря безвизовому въезду миллионы путешественников смогут оценить комфорт расчетов в любом городе Китая», — отметила первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова.