ВТБ: Open API создаст новые правила для банковской конкуренции

По мнению ВТБ, внедрение стандарта Open API кардинально изменит правила игры на банковском рынке. Побеждать в гонке за клиентами будут те игроки, чье приложение открывается чаще, а не те, чьи карты являются основными в кошельке пользователей. Об этом заявил заместитель руководителя технологического блока ВТБ Сергей Безбогов в интервью газете «Коммерсантъ Технологии», проведенном в рамках конференции «ЦИПР».

Open API (открытый программный интерфейс) — это технологический стандарт, позволяющий банкам с согласия клиента передавать его финансовые данные сторонним компаниям в режиме реального времени. Банк России разработал рекомендательные стандарты для внедрения этой технологии на финансовом рынке; в будущем они могут стать обязательными. Крупные банки, включая ВТБ, уже тестируют обмен данными своих клиентов с помощью Open API. Например, в пилотном режиме счета клиентов Альфа-банка отображались в приложении ВТБ и наоборот.

Когда банки с помощью Open API начнут открывать данные своих клиентов для других кредитных организаций, они фактически дадут клиентам возможность работать со счетами разных банков через чужое приложение, объяснил Сергей Безбогов. По его словам, если клиент смотрит в приложение ВТБ, то именно ВТБ им «владеет»: банк пишет рекомендации, рисует интерфейсы, использует геймификацию, обещает кешбэки — то есть работает с клиентом независимо от того, в каком банке лежат его деньги. Безбогов подчеркнул, что конкуренция сместится в сторону того, в чье приложение клиент заходит, — он является клиентом того банка, через приложение которого он получает доступ к своим финансам.

Распространение Open API изменит существующие условия конкуренции, когда банки борются за клиентов через лучшие условия по картам и счетам, считает топ-менеджер ВТБ.

Он пояснил, что если у клиента есть карты нескольких банков, то у него есть карта первого выбора, с которой он совершает основные траты. Но когда у другого банка появляется более высокая ставка по депозиту или лучшие условия кешбэка, клиент переходит в его приложение. При этом он все равно заходит в приложения всех банков, карты которых у него есть, и получает от них коммуникацию. В случае же открытого банка у клиента отпадает необходимость заходить в другие приложения — он может работать со всеми счетами из одного. Безбогов прогнозирует, что конкуренция приложений выходит на новый уровень, и начнется новая гонка с точки зрения клиентских путей.