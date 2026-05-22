В Усолье и Березниках прошли легкоатлетические эстафеты в честь 81-летия Победы

Фото: "ЕвроХим-Усольский калийный комбинат"

В Усолье прошла юбилейная 60-я легкоатлетическая эстафета, посвященная 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и памяти нашего земляка - Героя Советского Союза Валентина Ивановича Елькина.

В легкоатлетических стартах приняли участие ученики общеобразовательных и спортивных школ, жители сельских территорий, а также представители трудовых коллективов. Сотрудники Усольского калийного комбината ежегодно выходят на дистанцию в эстафете и занимают призовые места . В этом году в командном зачете спортсмены комбината завоевали первое место .

Данил Семенов, энергетик сушильно-грануляционного отделения флотационной обогатительной фабрики:

Бежал дистанцию 380 метров. Эмоции только положительные. Обожаю спорт: занимался боксом, а когда устроился на Усольский калийный комбинат, всерьёз увлёкся бегом. Здесь потрясающая атмосфера: команда классная, сплочённая. Открыл для себя новый мир!

Евгений Буторин, специалист по спорту Усольского калийного комбината:

Среди наших коллег немало любителей бега, и при формировании команды мы проводили специальный отбор: оценивали уровень спортивной подготовки сотрудников и уже на этой основе определяли расстановку по этапам. Отмечу, что эстафета - спринтерское состязание, поэтому особенно важно поддерживать хорошую физическую форму. С учетом этого мы тренировались трижды в неделю.

Также в Березниках прошла 81-я традиционная городская легкоатлетическая эстафета в честь Дня Победы. Как отмечают организаторы, это не просто спортивное состязание, а дань памяти подвигу наших предков: каждый шаг бегунов, каждая переданная эстафетная палочка напоминали о единстве и силе духа, которые помогли советскому народу выстоять в тяжёлые годы. В мероприятии приняли участие легкоатлеты разных возрастных групп: школьники, студенты, представители организаций и промышленных предприятий. Вышли на старт и сотрудники Усольского калийного комбината.

Традиционно предприятие выступает генеральным партнером легкоатлетических эстафет, посвященных Дню Победы, которые проходят в городах Усолье и Березники.

Марк Крепышев, директор по юридическим вопросам Усольского калийного комбината:

- Усольский калийный комбинат на системной основе способствует развитию спорта в регионе. Мы рады поддерживать городские соревнования, которые вдохновляют участников на победы, способствуют развитию физической культуры и укреплению духа патриотизма!