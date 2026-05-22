Планируется выпустить первое в России руководство по внедрению искусственного интеллекта в производственный цикл цифровых компаний

На конференции ЦИПР-2026 старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Кирилл Меньшов представил руководство «AI-нативная трансформация процесса создания программного обеспечения» (AI-Disrupt PDLC). Документ призван помочь собственникам бизнеса, ИТ-директорам, AI-руководителям и другим цифровым лидерам, которые планируют перестроить работу организации в парадигме, изначально ориентированной на искусственный интеллект (AI-Native).

Кирилл Меньшов, старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка:

«Когда исполнение становится практически моментальным, единственным дефицитным ресурсом остаётся намерение. В таких условиях выиграют организации, которые переосмыслят весь жизненный цикл разработки, а не просто встроят AI-ассистентов поверх существующих процессов. AI-Disrupt PDLC — новый взгляд на процессы, роли и платформу вокруг намерения. В отличие от Agile-трансформации, это более масштабная, так как в ней меняются сразу все три составляющие — команды/роли, процессы и инструменты. Кроме того, это ответ на вопрос, как перестроить компанию вокруг принципиально новой технологии. Осознанная AI-трансформация даст компании стратегическое преимущество и сформирует новые отраслевые стандарты».

В руководстве отмечено, что искусственный интеллект — это не просто инструмент, а системный переход, способ создания решений и управления организациями, который трансформирует бизнес-процессы и меняет мышление сотрудников. Когда AI-технологии встроены в технологический стек, компания получает возможность быстрее разрабатывать продукты будущего — многофункциональные, интуитивно понятные и персонализированные.