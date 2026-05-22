Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
+26°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 мая 2026 8:48

Энергетики предупредили о ремонте теплосетей на улице Солдатова в выходные

С 21:00 22 мая до 07:00 25 мая проезд по улице Солдатова будет сужен до двух полос
Источник:kp.ru

Пермские тепловые сети проводят ремонт на улице Солдатова в Свердловском районе Перми. Специалисты проводят работы на тепломагистрали в ходе подготовки к отопительному сезону 2026/27.

На время работ с 21:00 22 мая до 07:00 25 мая проезд по улице Солдатова будет сужен до двух полос при подъезде к перекрёстку с Серебрянским проездом. Водителям рекомендуется учитывать это при планировании поездок.

Энергетики приложат все усилия, чтобы максимально оперативно завершить работы и открыть движение по всем полосам улицы Солдатова.