Каждая десятая страховка на смартфон в России оформлена на Урале

МТС проанализировала, как в 2025 году развивался российский рынок страхования гаджетов и зафиксировала устойчивый рост интереса к таким полисам у жителей Пермского края. 10% от всех страховых случаев смартфонов в России приходится на Уральский федеральный округ.

Страхование гаджетов наиболее востребовано в Сибирском федеральном округе, на который приходится 29% всех оформленных страховок. Следом идут Центральный (21%), Приволжский (16%) и Уральский (10%) округа.

В целом по России за год спрос на услугу увеличился на 20%, и в 2026 году он продолжает расти в среднем на 25% каждый месяц. Сегодня примерно 15% всех продаваемых в стране устройств приобретаются вместе со страховой защитой.

Интерес к страхованию электроники связан с увеличением срока обновления устройств — пользователи реже меняют гаджеты. Они стремятся продлить срок службы своих гаджетов и всё более осознанно управляют личными расходами, воспринимая страховку как вложение в защиту устройства и способ избежать непредвиденных трат.

Значительная часть страховых полисов приходится на смартфоны среднего и премиального ценовых сегментов — 80%. Планшеты и другие типы устройств занимают заметно меньшую часть рынка. Если рассматривать бренды по количеству застрахованных смартфонов, то чаще всего россияне выбирают Xiaomi (20% полисов), за ним идут HUAWEI (17%), HONOR (15%), Samsung (14%) и Apple (12%).

«Жители Пермского края стали гораздо прагматичнее в вопросах сохранения семейного бюджета и покупки электроники. Мы видим устойчивый тренд: пермяки уже не готовы мириться с непредвиденными расходами на ремонт случайно разбитого или залитого гаджета, а многие хотят без лишних хлопот обновлять свои устройства на более современные модели», — прокомментировала директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.