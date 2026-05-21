Российский ИИ-ассистент расширил возможности разработки за счет интеграции с цифровой средой

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

ИИ-ассистент GigaCode от Сбера через плагин GigaIDE получил интеграцию с Evolution AI Factory — цифровой средой Cloud.ru для работы с генеративными нейросетями. Теперь пользователи могут подключать ассистента к различным LLM-моделям, доступным на платформе. Новые возможности представлены пользователям во время конференции ЦИПР 2026, а участники мероприятия смогут получить бесплатный период доступа к моделям в Evolution AI Factory и протестировать их в реальных сценариях разработки.

GigaCode поддерживает два режима работы: чат для взаимодействия с моделью и агентный режим, в котором ассистент может выполнять задачи разработки — писать код, анализировать и изменять проект.

Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка:

«Современная ИТ-разработка всё больше определяется скоростью вывода продуктов на рынок и способностью команд опережать конкурентов. В этих условиях ключевую роль играют актуальные инструменты, которые помогают ускорять процессы без потери качества. Мы последовательно формируем такую среду, чтобы инженеры могли работать с ИИ-технологиями в привычной экосистеме, без лишних технических барьеров. Интеграция решений с нашим партнером Cloud.ru занимает в этом процессе важное место: расширяет сценарии применения продукта и усиливает его возможности».

Михаил Лобоцкий, и. о. генерального директора Cloud.ru:

«Компании переходят от экспериментов с ИИ к его применению в реальных процессах разработки. В этом сценарии ключевую роль играет среда, в которой можно работать с моделями без ограничений по инфраструктуре и безопасности. Облачная платформа позволяет встроить ИИ-инструменты в процесс разработки и масштабировать их использование без дополнительных затрат на собственные ресурсы».