В России появится новая СУБД, способная быстро анализировать данные в высоконагруженных сервисах

На конференции ЦИПР-2026 Сбер представилл производительную аналитическую систему управления базами данных (СУБД) Platform V DataMarts для обработки больших объемов информации в реальном времени. Разработкой решения занимается российская ИТ-компания СберТех — дочерняя компания Сбера.

Решение разработано на базе открытого исходного кода российской СУБД ClickHouse и поддерживает SQL-подобный язык запросов и хранит данные в виде столбцов, что обеспечивает быструю обработку, масштабируемость в распределенной среде и оптимальное использование вычислительных ресурсов. Система от СберТеха доработана в соответствии с требованиями, которые предъявляются к современным программным продуктам финансового класса. Это обеспечивает безопасность обрабатываемых данных и высокую скорость доступа к ним.

Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка:

«Современная СУБД — это уже не вспомогательное звено, а ключевое звено инфраструктуры высоконагруженных сервисов. Российский бизнес сознательно выбирает путь построения систем на отечественных технологиях. И здесь важны не просто возможности базы данных, а три кита: производительность, безопасность и способность органично встроиться в общий технологический стек без потери эффективности. Обеспечение бесперебойной работы крупнейших корпораций — ключевой фактор сохранения конкурентоспособности на рынке и поддержания надлежащего качества сервиса для миллионов клиентов».