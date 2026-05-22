Бастрыкин ждет доклад по делу о травмировании подростков в школе Чайковского

Фото: Следственное управление СК России по Пермскому краю

В одной из школ Чайковского 21 мая на уроке биологии произошло ЧП. Пятиклассник принес и случайно активировал устройство «сигнал охотника», предназначенное для подачи световых и шумовых сигналов.

В результате активации устройства пострадали трое одноклассников 12-тетнего подростка. Ребятам оказали квалифицированную медицинскую помощь. Краевое следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по факту хулиганства.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого управления представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

На днях произошло ЧП в одной из школ под Севастополем. Десять учеников выпускного класса вышли на балкон школы, который рухнул вместе с ребятами. За жизнь одного из подростоков борются врачи.

