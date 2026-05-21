В Севастополе борются за жизнь выпускника школы после обрушения балкона

Кадр из видео Следственного комитета РФ

В поселке Кача под Севастополем произошла трагедия. В местной школе утром 20 мая рухнул балкон вместе с десятью выпускниками 11-го класса. Школьники вышли сфотографироваться.

За жизнь одного из школьников сейчас борются врачи, еще трое находятся в тяжелом состоянии. Издание «МК в Крыму» также сообщило, что шестеро ребят находятся в стабильном состоянии средней тяжести, девушка – в удовлетворительном.

ГКУ «Единая дирекция капитального строительства» заключил с подрядчиком контракт на капитальный ремонт здания школы. В мае 2025 года был подписан акт о завершении работ и приемке объекта в эксплуатацию. Согласно документу, подрядчик выполнил ремонт в полном объеме и по проекту. Спустя ровно год произошло обрушение балкона второго этажа.

Главное следственном управлении СК РФ по Крыму и Севастополю сообщило возбуждении двух уголовных дел за нарушение правил безопасности при строительстве и халатности. Ситуация на контроле правительства Республики Крым и Следственного комитета РФ.

