В Перми школьник за замечание в автобусе ударом ногой снес на пол женщину

В одном из городских автобусов Перми произошел вопиющий случай. Женщина сделала подростку замечание за курение в общественном транспорте.

Дальнейшие события сняли на мобильный телефон очевидцы, ехавшие в этом же автобусе. Видео разместили в соцсетях.

Женщина решила выдворить из автобуса парня и пошла за ним к дверям. Подросток развернулся и нанес ей сильнейший удар ногой в солнечное сплетение. Пассажирка беспомощно рухнула на пол. Невольным свидетелем стал маленький ребенок, который сильно испугался и громко расплакался.

На видео видно, что женщина не может встать. К юному хулигану кто-то обратился, чтобы он помог подняться пострадавшей от его удара. При этом, с его лица не сходила улыбка.

По факту размещенной в соцсетях информации об избиении подростком женщины полицейские проводят проверку.

