В Чайковском после ЧП с пиротехникой в школе завели уголовное дело Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Пермском крае следователи начали расследование после происшествия в одной из школ Чайковского, где пострадали дети. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По предварительной информации, утром 12-летний школьник принес в класс найденное на улице пиротехническое устройство — так называемый «сигнал охотника», который используется для подачи световых и звуковых сигналов. Во время обращения с устройством оно сработало, из-за чего травмы получили трое учеников.

Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Следственный отдел Чайковского возбудил уголовное дело по статьям о хулиганстве и халатности. Правоохранители уже осмотрели место происшествия, назначили экспертизы и опрашивают очевидцев. Ход расследования контролирует городская прокуратура.

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru