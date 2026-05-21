Пострадали трое детей – один в больнице: в Чайковском школьник принес в класс «сигнал охотника»

В четверг, 21 мая, несчастный случай произошел в одной из школ Прикамья. 12-летний ученик школы города Чайковский принес в класс устройство для подачи световых и шумовых сигналов, так называемый «сигнал охотника».

Внешне он похож на толстую ручку или маркер - именно из такого устройства и произошел запуск, когда мальчик поджег пиротехническое устройство прямо в здании.

Из-за неосторожного обращения пострадали трое детей. Всем им уже оказана медицинская помощь.

- Один ребенок в удовлетворительном состоянии был направлен в больницу для осмотра. Другие двое в госпитализации не нуждались, - рассказали в Министерстве здравоохранения Пермского края.

Школьник рассказал, что нашел необычное устройство на улице несколько недель назад.

Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбирается полиция и следственный комитет.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 213 УК РФ (хулиганство) и ст. 293 УК РФ (халатность)

- Следователем проведен осмотр места происшествия, назначаются судебные экспертизы, допрашиваются свидетели. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказала в СУ СК России по Пермскому краю.