На главные события Дягилевского фестиваля 2026 в Перми раскупили все билеты

Фото: Павел ШАТРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Дягилевский фестиваль 2026 в Перми продал все билеты на главные события за несколько минут со старта начала продаж 21 мая. В этом году организаторы отказались от их предпродажи.

Билеты на открытие и закрытие фестиваля закончились в первые 10-15 минут. Их стоимость составила от 2 тыс. до 16 тыс. руб.

Местом проведения основной программы Дягилевского фестиваля 2026 в Перми вновь стали: «Дом музыки» в социокультурном пространстве «Завод Шпагина», Большой зал краевой филармонии, частная филармония «Триумф», ДК им. Солдатова. Одна из новых локаций – Пермская художественная галерея.

В отличие о прошлых лет, Дягилевский фестиваль 2026 довольно поздно сообщил о своей основной программе.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru