Лесопромышленники восстановят леса в 12 лесничествах Пермского края

Фото предоставлено "Свезой"

«Свеза» в 2026 году продолжит масштабную программу лесовосстановления на арендованных участках в Пермском крае. Работы охватят 12 лесничеств региона и включат полный цикл мероприятий — от подготовки почвы и посадки сеянцев до ухода за молодыми насаждениями.

В Пермском крае работают два предприятия компании — фанерный комбинат «Свеза» в Уральском и картонно-бумажный комбинат «Кама». Лесовосстановительные и лесозащитные мероприятия здесь ежегодно проводит подразделение «Свеза Ресурс», которое отвечает за сохранность и воспроизводство лесных участков, закрепленных за компанией.

В 2026 году «Свеза» высадит в регионе более 4 млн сеянцев ели и сосны с открытой и закрытой корневой системой. Одновременно компания сохранит естественное возобновление леса: во время работ специалисты оставят жизнеспособный подрост хвойных пород, который станет основой будущих лесных массивов.

Особое внимание уделят уходу за молодыми насаждениями. На участках проведут рубки осветления и прочистки, чтобы деревья получали достаточно света и питательных веществ и формировали устойчивые древостои. Специалисты также продолжат ухаживать за ранее высаженными культурами: будут рыхлить почву, расчищать территорию от сорной растительности и при необходимости дополнять посадки новыми саженцами. На подготовленных территориях выполнят уборку валежника, сухостоя и камней.

«Мы последовательно восстанавливаем леса и уделяем внимание не только посадке, но и уходу за ними. Это позволяет формировать устойчивые лесные участки, которые со временем смогут обновляться естественным образом», — подчеркнул Дмитрий Лебедев, руководитель службы по лесному планированию «Свеза Ресурс».

