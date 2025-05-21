В Индустриальном районе Перми высадили аллею елей и сосен

Во вторник, 19 мая, на зеленом островке у монумента «Покорителям космоса» появилась хвойная аллея. Ее совместными усилиями высадили журналисты пермской редакции «Комсомольской правды», сотрудники компании «Талан» и МКУ «ГорЗеленСтрой».

Теперь зеленый островок посреди оживленной дороги стал еще красивее. 10 вечнозеленых елей и 16 сосен не прихотливы и будут радовать глаз пермяков круглый год, а еще наполнять воздух лесным ароматом и свежестью. Красоты островку добавляют цветы, которые вдоль бордюров высадили студентки аграрного техникума и уже взрослые специалисты.

Директор компании «Талан» Денис Пермяков справедливо заметил, что сегодня мы не просто высадили деревья, мы заложили фундамент для будущего наших детей и нашего прекрасного города. А коммерческий директор пермского филиала «Комсомолки» Марина Караваева добавила, что создавать новое - не просто неотъемлемая часть нашего рабочего процесса, но и девиз нашей компании.

- Если каждый из нас будет заниматься созиданием, то место, где мы живем, будет наполнено любовью, радостью и гармонией, - сказала Марина Караваева.

Особую благодарность мы выражаем МКУ «ГорЗеленСтрой». Именно благодаря их содействую и состоялась наша акция. Как преобразился зеленый островок, смотрите в нашем фоторепортаже.