Школа в Прикамье заплатит учащемуся 80 тысяч рублей за сломанные в ссоре ребра

Прокуратура Еловского района проверила обращение родителей подростка. Несовершеннолетний получил серьезную травму в школе.

В ноябре 2025 года мальчик получил перелом ребер в ходе ссоры с одноклассником. Конфликт произошел во время урока физической культуры в МОУ «Еловская средняя общеобразовательная школа».

В защиту прав ребенка выступил прокурор. Он направил в суд исковое заявление о взыскании в его пользу с образовательной организации компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования и взыскал компенсацию в размере 80 тыс. руб.

«Судебный акт вступил в законную силу, его исполнение находится на контроле прокурора Еловского района», – сообщила прокуратура Пермского края.

