«Мордашка славная, а в голове пусто - овощ!»: разбираемся с экспертами, можно ли победить школьный буллинг?

В каждой школе сейчас работает комиссия по разрешению конфликтных ситуаций и школа примирения для детей.

Не так давно во Владивостоке случилась резонансная история - суд встал на сторону ученика, которого затравил одноклассник. Издевательства происходили в стенах школы на глазах у других детей. Мама пострадавшего школьника не раз обращалась к классному руководителю, но педагог мер не приняла. Отчаявшись, семья перевела ребенка в другую школу, а потом обратилась в суд, чтобы взыскать с учебного заведения компенсацию морального вреда.

Теперь по решению суда школа должна выплатить в пользу своего бывшего ученика моральный вред 80 тысяч рублей и 15 тысяч - судебных расходов.

Разбираемся, как нам победить агрессивное школьное явление и можно ли это сделать в принципе?

Прятали брюки в женской раздевалке

Историй как во Владивостоке - дополна. Только многие предпочитают не выносить сор из избы и не идут ни в полицию, ни в опеку, ни в суд. И зря, так как чаще всего дело заканчивается большими неприятностями.

- В нашем классе нехорошая история длилась около двух лет, - рассказывает мама 8-классницы из Перми Оксана Тимофеева. – Среди одноклассников дочери был Леша – поздний ребенок, слабенький, болезненный. Учился хорошо, но был очень доверчивым и наивным. Наши ребята к нему привыкли, а те, кто пришли в пятом классе, начали издеваться – называли дрищем, снимали на телефон, накладывали на видео дурацкую музыку и пересылали ролики друг другу. Еще подсовывали в портфель мусор или после физкультуры забрасывали его брюки в женскую раздевалку.

Родители мальчика обращались классному руководителю, но она только отмахивалась, мол, ничего страшного, это же новый коллектив, дети притираются друг к другу.

Но однажды кто-то из парней очень сильно толкнул мальчика, тот упал и рассек бровь. Хулиган подбежал сзади, и ребенок просто не рассмотрел, кто это был. Дома он назвал маме имя другого одноклассника, и она позвонила его родителям.

Потом в школе подняли записи с камер видеонаблюдения, и нашли настоящего виновника.

- Что тут началось! В конфликт вмешались родители: «Какое этот ребенок имеет право обвинять невиновных? Почему он вообще учится в обычной школе с нормальными ребятами?» То есть мальчика, которого сначала травили дети, начали травить и родители!

В итоге история закончилась увольнением классного руководителя и переводом мальчика в другую школу.

Детям важно учиться признавать ошибки

- Буллинг не возникает на пустом месте, чаще всего он появляется, когда в классе формируется новый коллектив, и происходит это неправильно – педагоги мало внимания уделяют сплочению детей, - объяснила «КП» директор одной из школ. - Правильно адаптироваться и найти свое место в новом коллективе детям должен помочь классный руководитель, а зарождающемуся буллингу необходимо давать жесткий ответ: дети должны понять, что так делать нельзя! Важно донести до каждого ребенка мысль, что конфликты – это нормально, но нужно уметь правильно из них выходить: признать ошибки и быть готовыми примириться.

Если школа этим не занимается или закрывает глаза, буллинг процветает.

- Реагировать на буллинг надо жестко: поднимать все субъекты профилактики, комиссию по делам несовершеннолетних и начинать работать с классным и родительским коллективами. Ведь чаще всего буллинг - это проблема не только того ребенка, которого обижают или который буллит, но и всего класса.

Нередко бывает, что детский буллинг может перейти в плоскость интернета, где школьники начинают больно обижать друг друга в чатах, личных сообщениях и соцсетях.

- Здесь главное вовремя выявить, что такая ситуация есть и также жестко прореагировать, объяснить, что по закону травля в социальных сетях – это административная, а то и уголовная статья законодательства Российской Федерации. И если ты нарушил закон, ты должен понести наказание, в том числе и постановкой на учет и штрафом родителям.

«Зубы буду выбивать по одному!»

Увы, но глумятся над слабыми детьми не только их сверстники. Так, огласку получила история из Красноярска, где третьеклассника Ваню полгода травили два педагога.

- Мордашка у тебя славная, а в голове пусто – ты овощ! Зубы тебе буду выбивать по одному, вырву пасть. Бейся головой прямо об стену! – внушали они ребенку с особенностями развития, точно зная, что парень не посмеет и пикнуть.

Но мама ребенка заметила, что его поведение ставится все хуже – сын постоянно плакал и до ужаса боялся идти в школу. И женщина решила пойти ва-банк - спрятала в рюкзаке сына диктофон. Вдруг Ваню обижают одноклассники? Представляете шок женщины, когда она поняла, что над сыном глумятся уважаемые педагоги!

Мать затравленного учителями ребенка через «Комсомолку» попросила Александра Бастрыкина взять расследование под личный контроль. В итоге оба педагога стали фигурантами уголовного дела по статье «Истязания». А это до трех лет лишения свободы!

МНЕНИЕ ПЕДАГОГА…

Ответственность надо делить поровну

Анастасия Шайхова, учитель истории и обществознания с 22-летним стажем:

Буллинг в школе - гораздо более древнее явление, чем появление самого слова в нашей речи. Травля была всегда, потому что школа - это срез нашего общества, и дети, которые туда приходят, не с Марса или Венеры, а наши с вами дети. И я уверена, что от осинки не родятся апельсинки, поэтому ответственность здесь явно нужно делить 50 на 50.

Естественно, школа должна создавать условия для обучения и воспитания, где не будет места и времени для травли. Но и родители не должны снимать с себя ответственность! Причем и с пострадавшей стороны тоже. Часто они узнают о том, что ребенка гнобят одноклассники в кабинете директора или школьного психолога.

Оставаться в стороне от таких случаев ни в коем случае нельзя, и чем больше мы будем говорить с детьми о хороших вещах, привлекать их к интересной им работе, социально важным делам, где думать нужно не о себе любимом, а о других, тем меньше будет травли.

…И ПСИХОЛОГА

Буллинг аукнется во взрослой жизни

- Переживаемая в школьные годы травля очень опасна, - считает семейный психолог Полина Дорофеева. - Она несет негативные последствия для здоровья: в моменте это могут быть головные боли, нарушение сна и плохой аппетит, а во взрослом возрасте – стрессы, тревога, ожирение и низкая самооценка. А значит, бороться с буллингом нужно и важно.

Чаще всего, агрессором буллинга становится тот ребенок, который в своей семье является жертвой или свидетелем физического или эмоционального насилия. Остальных детей надо научить правильно действовать, если они видят проявления травли или издевательств над одноклассником. Не молчать, не стоять в стороне, а сразу обращаться к взрослым.

- Борьба с детским буллингом должна стать совместной слаженной работой во всех звеньях на разных системах – родительской, учительской, школьной и детской, и все они должны быть заодно, все вместе. Здесь не про борьбу - кто прав, и кто виноват, а про мероприятия, направленные на психологическое здоровье каждого ребенка. Ведь даже свидетели травли и насилия – это тоже участники процесса, и они могут получить психологическую травму свидетеля.

ВОПРОС РЕБРОМ

Что делать родителям?

В первую очередь, обратиться к классному руководителю, сообщить о ситуации и попробовать решить проблему на классном уровне вместе. Не получается - подключать психолога и соцпедагога. Если факты повторяются, необходимо работать в рамках закона.

- Для начала - обращаемся к руководству школы с жалобой, - объяснил юрист и адвокат Николай Алмаев. - Желательно подкрепить ее доказательствами - фото-, видео- или аудиоматериалами. Если реакции не последовало, можно пожаловаться в вышестоящую организацию, управление образования либо в органы опеки.

В случае если был причинен вред здоровью ребенка, имеются телесные повреждения, нужно сразу обращаться в полицию. Поступаем также, если происходящее связано с оскорблением и клеветой. Здесь, как вариант, можно обратиться в суд - в порядке частного обвинения.

- То есть палитра возможностей широкая. Просто тем, кого это касается, нужно проявить активность. А не сидеть и не думать, что ничего невозможно сделать, пусть все идет, как идет. Как сам ребенок должен действовать в моменте? У жертвы травли есть право себя защищать. А если все зафиксировать на видео, это будет действенный аргумент, повод к тому, чтобы принять какие-то меры в соответствии с законодательством.

Три уровня, где можно получить помощь от буллинга

- Рост обращений по поводу буллинга есть, но нагнетать обстановку не нужно, - считает Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Светлана Денисова. - Если взять Пермский край, где обучается более 300 тысяч детей, а жалоб в 2005 году поступило 96, то это ничтожная цифра. Но ситуации, в которые нам приходится вмешиваться, - острые. В эти конфликты бывают вовлечены и ученики, и учителя, и родители.

С 2022 года в Перми действует проект «Школа доброжелательных отношений», где со школьниками работают психологи и конфликтологи.

- Я просто мечтаю, чтобы этот проект охватил все школы, ведь самая большая проблема любого конфликта - мы остро реагируем и сразу начинаем жаловаться. Нам нужно научиться доброжелательней относиться друг к другу, а проблемы попытаться решать, не перепрыгивая через головы, ведь если двое мальчишек подрались, это не уровень директора, а уровень школьной службы примирения.

В каждой школе сейчас работает комиссия по разрешению конфликтных ситуаций и школа примирения для детей. И это первый уровень, куда должны обратиться родители, понимая, что их ребенок стал жертвой буллинга.

- Если вы видите, что ребенок затравлен, срочно пишите заявление на имя директора школы, сообщив все, что знаете об острой конфликтной ситуации. Попросите рассмотреть ее на заседании конфликтной комиссии в школе. Не вовлечнные в данный конфликт специалисты дадут независимую оценку ситуации.

Детский омбудсмен акцентирует, что важно также и воспитание в семье! Родители должны прививать ребенку мысль, что защищать свои права нужно, не нарушая права других. Ведь если на кухне родители позволяют себе пренебрежительно говорить об учителях, то и ребенок будет это повторять.

Если в школе взаимопонимания не найдено, можно обратиться в городской департамент образования либо в муниципальное управление образования. Там обязаны разобраться в ситуации с привлечением психологической службы.

Третьим уровнем, куда можно обратиться, если вам не помогли ни в школе, ни в городе – это Краевой психологический центр. Если вас беспокоит острое состояние вашего ребенка, знайте, что один на один со своей проблемой вы не останетесь.

