В Перми к работе на городских пляжах готовы приступить 70 спасателей

Пермь готовится к открытию пляжного сезона. Его официальное открытие запланировали на 15 июня. Глава города сообщил о готовности к работе уже с 1 июня 70 матросов-спасателей. Водолазы пока продолжают обследование дна на наличие опасных предметов.

В предстоящем пляжном сезоне на территории Перми организуют четыре официальных места отдыха у воды – правый берег Камы в районе Коммунального моста; территория между улицами Фокинской, Мостовой и Мотовилихинским прудом; район железнодорожной станции «КамГЭС» в Орджоникидзевском районе; левый берег залива реки Сылвы в поселке Новые Ляды.

На городских пляжах в целях безопасности отдыхающих горожан откроют спасательные посты. Их оснастят всем необходимым, включая средства первой помощи. Для оперативного реагирования акваторию Камы вблизи Коммунального моста уже начал патрулировать спасательный катер.

В Чайковском летний купальный сезон откроют в начале июня. Купаться разрешат только в одном месте.

