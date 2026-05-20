Полиция возбудила два дела в отношении подростков после рейдов в торговых центрах

Кадр из видео ГУ МВД России по Пермскому краю

Краевое ГУ МВД России сообщила о проведении с января по апрель этого года 298 профилактических мероприятий в торговых центрах Перми и на прилегающей к ним территории. Рейды были направлены на пресечение преступлений и административных правонарушений, недопущения совершения противоправных действий подростками.

В это период полиция возбудила два уголовных дела по факту краж, составила 41 административный протокол в отношении родителей несовершеннолетних. Двух законных представителей подростков привлекли к ответственности за вовлечение в употребление спиртных напитков. Одного малолетнего нарушителя поместили в Центр временного содержания несовершеннолетних краевого ведомства.

Сотрудники полиции также провели профилактические беседы о надлежащем поведении с 2 500 подростками. С начала мая правоохранительные органы продолжили рейды в крупных торговых центрах Перми города. К ним присоединились сотрудники инспекции по делам, Центра противодействия экстремизму и миграционной службы, Росгвардии и участковые, общественники.

Ранее УМВД России по городу Перми также сообщило о проведении вечерних рейдов в крупных торговых центрах города. Особое внимание полицейские обращали на собирающихся в них подростков.

