Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия20 мая 2026 7:54

Полиция возбудила два дела в отношении подростков после рейдов в торговых центрах

С начала года полиция провела 298 профилактических мероприятий
Павел ШАТРОВ
Кадр из видео ГУ МВД России по Пермскому краю

Кадр из видео ГУ МВД России по Пермскому краю

Краевое ГУ МВД России сообщила о проведении с января по апрель этого года 298 профилактических мероприятий в торговых центрах Перми и на прилегающей к ним территории. Рейды были направлены на пресечение преступлений и административных правонарушений, недопущения совершения противоправных действий подростками.

В это период полиция возбудила два уголовных дела по факту краж, составила 41 административный протокол в отношении родителей несовершеннолетних. Двух законных представителей подростков привлекли к ответственности за вовлечение в употребление спиртных напитков. Одного малолетнего нарушителя поместили в Центр временного содержания несовершеннолетних краевого ведомства.

Сотрудники полиции также провели профилактические беседы о надлежащем поведении с 2 500 подростками. С начала мая правоохранительные органы продолжили рейды в крупных торговых центрах Перми города. К ним присоединились сотрудники инспекции по делам, Центра противодействия экстремизму и миграционной службы, Росгвардии и участковые, общественники.

Ранее УМВД России по городу Перми также сообщило о проведении вечерних рейдов в крупных торговых центрах города. Особое внимание полицейские обращали на собирающихся в них подростков.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru