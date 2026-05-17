Полиция проверила торговые центры Перми на нахождение в них вечером подростков

Фото: пресс-служба УМВД России по городу Перми.

В Перми сотрудники городского УМВД России провели масштабные вечерние рейды в крупных торговых центрах Перми. Рейды прошли в целях обеспечения общественного порядка и пресечения правонарушений в молодежной среде.

Особое внимание полицейские обращали на ребят, собирающихся в торговых центрах и рядом с ними. Во время рейдов они провели профилактические беседы с более чем 450 подростками. Сотрудники полиции напомнили несовершеннолетним о недопущении совершения преступлений и правонарушений, а также о правилах поведения в общественных местах.

В ходе мероприятия полиция выявила трех подростков, которые распивали алкогольную продукцию и находились на территории общественного места в ночное время без сопровождения законных представителей. В отношении их родителей составлены протоколы об административных правонарушениях.

«Профилактическая работа в торговых центрах будет продолжена», – сообщила пресс-служба УМВД России по городу Перми.

