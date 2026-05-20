В Перми реконструкция улицы Мира включит двухуровневую развязку и амфитеатр

Эскиз проекта: советник губернатора Пермского края по вопросам строительства Павел Черепанов

Советник губернатора Пермского края по вопросам строительства Павел Черепанов показал эскизы проекта по масштабной реконструкции улицы Мира в Перми. Обновление транспортной оси индустриального района проведут между улицами Стахановской и Свиязева.

Проект строительства включит три этапа. Они включат обновление проезжей части и пешеходной зоны.

Для горожан установят новые остановочные павильона, отремонтируют тротуары, создадут красивую и комфортную променадную зону. Местом притяжения станет амфитеатр у ДК им. Гагарина.

На перекрестке ш. Космонавтов и ул. Мира появится двухуровневая развязка. Реализация проекта намечена на 2026-2031 годы.

В Перми также появится новый городской променад у реки. Новые «ворота города» планируют создать в долине Данилихи.

