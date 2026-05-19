В Перми появится новый городской променад у реки

Фото: главный архитектор Пермского края Елена Ермолина

Главный архитектор Пермского края Елена Ермолина рассказала о проекте комплексного развития в районе экстрим-парка Перми между улицами Екатерининской и Плеханова. Площадь КРТ составит 3,8 га, введенного в эксплуатация жилья – 52 тыс. кв. метров.

По словам Елены Ермолиной, это будет новый визуальный и смысловой ориентир при заезде в центральную часть Перми. Концепция проекта предусматривает два варианта. Они берут свое начало в историческом контексте территории. Ранее на месте застройки располагались теплицы, символизирующие рост, развитие и связь с природой.

Долину реки Данилихи планируют сделать частью городской среды с прогулочными маршрутами и природным каркасом. Новая застройка примыкает к «Зеленому кольцу» города. Структура квартала призвана восстановить связность природно-рекреационного каркаса по долине.

КРТ предполагает создание парка. Он станет буфером между железной дорогой и жилыми кварталами. Это будет событийное пространство, формирующее прогулочную зону с озеленением и местами для отдыха, а также сквер с площадкой для выгула собак.

Новые пешеходные и транспортные связи встроят территорию в город. В шаговой доступности будут парки, общественный транспорт, школа и детсад, удобные транспортные развязки.

«Улица Грузинская – это будущий парковый променад с коммерческой функцией: кафе, сервисы, витрины. Она «оживет» и станет новой точкой притяжения города», – уверена Елена Ермолина.

Проектировщики также продумывают парковочные решения – от многоуровневых паркингов до встроенных форматов в жилой застройке. Параллельно инвестор ведет диалог с собственниками. Для реализации проекта КРТ предусмотрен выкуп гаражей и нежилых помещений по итогам оценки и рыночной стоимости.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru