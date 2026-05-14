В Прикамье ликвидировали крупный лесной пожар на площади 12,6 гектара

Краевое Минприроды сообщило о крупном лесном пожаре в Гайнском лесничестве. Возгорание произошло на территории Леманского участкового лесничества. Площадь пожара составила 12,6 га.

Лесной пожар зафиксировали в результате космического мониторинга ИСДМ «Рослесхоз». Для высадки парашютистов-пожарных в труднодоступную территорию направили самолет Ан-2 Гайнского отделения.

В ликвидации пожара приняли участие шесть парашютистов-пожарных, восемь десантников-пожарных Гайнского отделения, четыре сотрудника Гайнской лесопожарной станции и три единицы техники.

Всего на территории Пермского края с начала пожароопасного сезона ликвидировали пять лесных пожаров на общей площади 14,6 га. Оперативность по их ликвидации в первые сутки составила 100%.

