В Перми обновлен суточный температурный рекорд 70-летней давности

В Пермском крае на День пионерии 19 мая пришелся пик жары с начала месяца. На территории региона обновлены два суточных температурных рекорда.

В Перми новый суточный рекорд теперь равен +31 градусу. Прежний был установлен в 1955 году и равнялся +27,8 градуса. Это второй самый высокий максимум во второй декаде мая за все время метеонаблюдений. Более жарким было только 16 мая 2021 года с +31,9 градуса.

Второй суточный температурный рекорд для 19 мая пал в Бисере. Здесь столбик термометра поднялся до отметки +28,4 градуса.

Помимо Перми 30-гоадусную жару зафиксировали еще на нескольких метеостанция Прикамья: +31,4 градуса – Кунгур; 31,2 градуса – Оханск; +31 градус – Чернушка; +30,7 градуса – Верещагино, Лысьва и Оса; +30,5 градуса – Чайковский; +30,3 градуса – Губаха.

В два ближайших дня, 20 и 21 мая, на территории Пермского края будет властвовать антициклон, сместившийся с севера. Он принесет ясную погоду с умеренным северным ветром. Воздух днем прогреется на севере региона до +17…+20 градусов, +25…+27 градусов – на юго-западе, +23 – в Перми. Тепло вернется в предстоящие пятницу и субботу, 22 и 23 мая.

