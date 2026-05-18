Похолодает до +23 градусов: В Пермский край с севера ворвется антициклон

Синоптики рассказали о погоде на предстоящую неделю в Пермском крае. Они прогнозируют окончание жаркого периода. Пока характер погоды напоминает больше июль, чем май.

Начало недели будет аномально жарким, возможно установление суточных температурных рекордов. Причиной длительной аномальной жары является мощный блокирующий антициклон из средней Азии.

«В середине недели в систему антициклона войдет новое ядро с севера. Это вызовет непродолжительное похолодание. В конце недели жара может вернуться», – пишет портал «Опасные природные явления в Пермском крае.

Температурные рекорды 18 и 19 мая в Пермском крае

В понедельник 18 мая на территории пермского края сохранится малооблачная погода. На большей части региона дневная температура воздуха составит +29…+31 градусов, по востоку Прикамья – до +27 градусов. Возможны локальные ливни с грозами возможны на севере края.

Во вторник 19 мая пик жары придется на южные районы Прикамья с температурой воздуха от +30 до +32 градусов. На север края днем поступит холодный воздух. Ожидаются локальные ливни с грозами с усилением ветра до 20 м/с при температуре воздуха +27…+30 градусов. Ночью ожидается +11…+16 градусов.

Похолодание 20 и 21 мая в Пермском крае

В ночь на среду 20 мая на юге Пермского края будет очень тепло с температурой воздуха +15…+20 градусов. На севере региона ожидается похолодание. Холодный фронт пройдет через Пермь утром с локальными ливнями с грозами. Днем грозы возможны на юге края.

В дневное время усилится северный ветер и станет заметно прохладнее: от +18 до +23 градусов – на большей части Прикамья, +26 градусов – по югу, +21…+23 градуса – в Перми.

В ночь на четверг 21 мая на территорию Прикамья с севера сместится антициклона. Температура воздуха окажется в пределах +3…+8 градусов, до 0 градусов – на северо-востоке края. Днем сохранится малооблачная погода. Воздух быстро прогреется до +19…+24 градусов. В Перми ночью ожидается +5…+7 градусов, +22…+24 градуса – днем.

Возвращение тепла с 22 по 24 мая в Пермский край

В пятницу 22 мая на фоне нового антициклона начнется прогрев воздуха. В Пермском крае вновь ожидается малооблачная погода без осадков. Сохранится большой суточный ход температуры большой: ночью – от +4…+9 градусов, днем - до +24…+29 градусов. На востоке края ночью вновь возможны заморозки до 0 градусов. В Перми +5…+7 градусов – ночью, +26…+28 градусов – днем.

В субботу 23 мая предварительно начнется разрушение антициклона и вынос тропического воздуха в южную часть Прикамья. В регион на один день вернется жара. Днем по южным районам края и в Перми температура воздуха поднимется до +28…+30 градусов. Есть вероятность ливневых дождей и гроз.

В воскресенье 24 мая синоптики говорят о неопределенности характера погоды. По югу Прикамья сохраниться 30-градусная жара. Предварительно, погоду определит теплый сектор циклона. Он перевалит через Урал и затянет в тыловую часть холодный воздух. Это будет означать окончание жаркого периода в Пермском крае.

