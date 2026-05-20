Краевой Минобр назвал самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ 2026

В Пермском крае основной период сдачи ЕГЭ 2026 года начнется 1 июня. Выпускникам предстоит сдавать экзамен по математике. Профильную математику для сдачи выбрали 56% одиннадцатиклассников.

В число самых популярных для сдачи ЕГЭ предметов этого года вошли: стали обществознание, информатика, биология, физика и химия. Завершающим днем основного периода станет 19 июня. Обычно пермские школьники выбирают предметы, которые помогут им поступить на промышленные специальности, пишет издание «Текст». Датами пересдачи одного из учебных предметов по выбору учеников станут 8 и 9 июля.

По данным краевого Минобра, на ЕГЭ 2026 года в регионе зарегистрировали 10 тыс. 799 человек, включая 9 508 выпускников 2025-2026 года, 1 038 - прошлых лет, 196 – обучающихся по программе среднего профессионального образования, 54 – десятиклассника, три – не прошедшие ЕГЭ в прошлые годы.

В Перми 2025-2026 учебный год станет последним для 13 774 учеников девятых классов и 4 486 – 11-х классов.

