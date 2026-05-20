В Перми выбрали подрядчика для ремонта участка Комсомольского проспекта

Стало известно имя подрядчика, который займется реконструкцией участка Комсомольского проспекта. Победителем аукциона признано пермское ООО «Техдоргрупп». Компания пришла на торги одна.

Цена контракта составит 95,8 млн рублей. Деньги немаленькие, но и фронт работ ответственный: в порядок приведут нечетную сторону магистрали на отрезке от улицы Ленина до Екатерининской.

Судя по техзаданию, дорожникам предстоит работать на участке длиной почти 215 метров (213 метров из них - тротуары). Старт работ назначен на 1 июня 2026 года, а уже к 24 сентября подрядчик должен отчитаться о сдаче объекта.

Как сообщает "Коммерсант-Прикамье", «Техдоргрупп» — компания с пермской пропиской, созданная ещё в мае 2009 года. Специализация привычная для победителя — строительство дорог и магистралей. И, судя по отчетам, дела у фирмы идут в гору.

За 2025 год выручка компании взлетела на впечатляющие 86,9%, достигнув 8,22 миллиарда рублей (годом ранее было 4,4 млрд). Чистая прибыль тоже не подкачала — плюс 73,3%, до 117,6 миллиона рублей.

