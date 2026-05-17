Участников Дягилевского фестиваля 2026 отправят на «Остров»

Дягилевский фестиваль 2026 в Перми с этого года опробует новый формат работы. Людей искусства приглашают арт-резиденцию «Остров». Она станет местом встреч и творчества для художников, режиссеров, артистов, перформеров, танцоров, композиторов и музыкантов.

Арт-резиденция будет открыта с 6 по 21 июня. Участники будут жить в глемпинг-лагере на территории поселка Хохловка. Их ждут ужины у костра, ретрит, цифровой детокс, много тишины и творчества. Им предложат работу со звуком и пространством.

Куратором арт-резиденции будет режиссер Евгений Маленчев. Его проект ориентирован на создание искусства в гармонии с природой, поддержку экологических и художественных инициатив, а также обмен компетенциями и практиками.

Основная программа Дягилевского фестиваля 2026 в Перми состоится с 11 по 20 июня.

