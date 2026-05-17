В Пермском крае открыли еще две речные паромные переправы

Фото: Администрация Добрянского муниципального округа

В Прикамье с открытием навигации 2026 года начали работу несколько паромных переправ. Первыми отправились по маршрутам паромы в Оханском и Соликамском округах.

На территории Кунгурского округа с 30 апреля открыли паром в Насадской сельской территории через реку Сылву вблизи села Троица и поселка Ильича. Паромная переправа работает с понедельника по четверг.

В пятницу, субботу и воскресенье возможно движение по мере заполнения парома. При сильном ветре и в туман переправа не работает.

В Добрянском округе паром «СП-2» успешно прошел все необходимые проверки, на нем завершены ремонтные работы и испытания завершены. Судно получило разрешения от Российского Классификационного Общества (Регистра) и портового надзора.

В первый рейс паром отправился 15 мая по маршруту «Добрянка – Лябово – Добрянка». В этом году паромная переправа не будет обслуживать маршрут «Добрянка – Сенькино – Добрянка». Для поездок в Сенькино можно воспользоваться регулярным автобусным сообщением.

Ранее стало известно о запуске в Перми от ТРЦ «Планета» сезонного автобусного маршрута до Оханской паромной переправы. Речную пассажирскую навигацию 2026 года открыл теплоход по маршруту «Сылва – Троица».

