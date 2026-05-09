В Перми от ТРЦ «Планета» запустили сезонный автобус до Оханской переправы

Администрация Оханского муниципального округа сообщила о начале работы сезонного автобусного маршрута №733 «Пермь – Берег Камы». Автобус отправляется от пермского ТРЦ «Планета» до Оханской переправы.

Время отправлений из Перми: 07:00, 10:25, 14:00 и 17:00. В обратном направлении – 08:30, 12:30, 15:30 и 18:00.

Паром между Оханском и Юго-Камским запустили с 29 апреля. Протяженность речной переправы через Каму составляет около 2 км.

