В Перми завершили операцию по спасению приплывшего лося

Кадр из видео: Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

Краевое Минприроды рассказало о завершении операции по спасению переплывшего Каму лося в районе нового участка набережной в Перми. Лесной исполин вышел из воды в районе Мотовилихинских заводов утром 17 мая. На время спасательной операции закрыли участок набережной.

Ветеринарный врач Пермского зоопарка применил специальные препараты для временного обездвиживания лося. После второй неудачной попытки применения препарата лось зашел в воду. Дротики не сумели пробить плотную шкуру и подшерсток.

В Перми лось самостоятельно переплыл Каму и покинул черту города.

Сотрудники Минприроды на лодке сопроводили лося на противоположный берег, где нет бетонных плит. Как только лесной гость почувствовал землю под ногами, он вышел на берег и лег отдохнуть среди растительности.

«В этом месте достаточно кормовой базы – животное сможет восстановиться и продолжить свой путь», – рассказали в краевом ведомстве.

В Минприроды напоминают, если вы стали свидетелем выхода диких животных в населенном пункте, то необходимо сообщить в Единую службу спасения по тел. «112».

