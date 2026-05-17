В Перми закрыли часть городской набережной из-за приплывшего лося

Кадр из видео очевидца

В место нахождения лося на набережной Камы в Перми после сообщения городской ЕДДС прибыли сотрудники краевого Минприроды, Пермского зоопарка, Госветинспекции и полиции. Появление животного произошло утром 17 мая в период миграции. Лоси прекрасно плавают и способны преодолевать по воде большие расстояния.

Установлено, что переплывший Каму лось прошлого года рождения – сегодок. Он находится в удовлетворительном состоянии. В краевом ведомстве отметили, по общей практике животное ночью, если нет факторов беспокойства, спокойно переходит или плывет к месту, более подходящему для выхода.

Место выхода лося из воды в Перми оградили и закрыли для посещения. Специалисты приняли решение начинать спасательную операцию. Они проводят мероприятия по выгону и выдворению дикого животного за пределы города. В ближайшее время лося вывезут в безопасное место.

В Минприроды просят воздержаться от посещения огражденного участка набережной, не подходить к лосю, не пытаться оказать ему помощь и не кормить животное. При приближении человека, животное может броситься, чтобы избежать контакта и нанести тяжелые травмы.

