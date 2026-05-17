Прокуратура проверит возгорание отходов на полигоне в Кунгуре

Фото: Павел ШАТРОВ.

Пермская межрайонная природоохранная прокуратура организована проверка по факту возгорания на полигоне отходов вблизи Кунгура. Полигон эксплуатирует ООО «ПЗПУ «Эко-Система».

Жители города массово жалуются на сильный запах гари и застилающее небо дым. Он не могут открыть окна в квартирах для проветривания в наступившую жару.

№При наличии оснований будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования», – сообщила прокуратура Пермского края.

В промышленной зоне Перми ликвидировали масштабный пожар. Пожарные боролись с открытым огнем около трех часов.

boris.merkushev@phkp.ru