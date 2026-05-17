В промышленной зоне Перми ликвидировали масштабный пожар

В Перми на ул. Правобережной огнеборцы ликвидировали крупный пожар. Огромные клубы дыма вечером 16 мая были видны из разных частей города.

По информации ГУ МЧС России, на ликвидацию пожара направили более 60 человек и 16 единиц техники. В момент прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдалось горение здания ангара. Предварительная площадь пожара составила 2 тыс. кв. метров. Самостоятельно до прибытия пожарных подразделений эвакуировались 30 человек.

Краевое ведомство сообщило о локализации пожара в 20:56, в 22:06 – ликвидации открытого горения. Пожарные приступили к проливке конструкций.

«Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев удалось не допустить распространения огня на рядом стоящие производственные и административные здания, а также предотвратить угрозу взрыва соседних резервуаров. Пострадавших нет», – говорится в оперативной сводке МЧС.

