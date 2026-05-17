Глава региона проверил состояние пострадавшего от атаки БПЛА дома в Перми

Кадр из видео: губернатор Пермского края Дмитрий Махонин | Соцсети

Глава региона Дмитрий Махонин лично проверил выполнение работы по восстановлению дома, пострадавшего более недели назад от атаки БПЛА. Губернатор поставил задачу максимально оперативно устранить повреждения.

«В этот же день приступили к строительным работам. За неделю восстановили кровлю, отремонтировали фасад и провели остекление. На следующей неделе сделаем ремонт двух пострадавших квартир», – отметил Дмитрий Махонин.

Глав региона поднялся на верх дома и пообщался с подрядчиками. Краевые власти совместно с Госавтоинспекцией и страховыми компаниями также отработали вопрос по пострадавшим автомобилям. Принято решение о страховом возмещении автовладельцам.

Губернатор Пермского края поблагодарил всех специалистов, службы и строителей, которые с первых часов были на месте происшествия, включились в работу и помогали людям.

Ранее о завершении ремонта кровли и остекления многоквартирного дома глав региона сообщил на заседании правительства 15 мая. Здание частично пострадало 7 мая.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru