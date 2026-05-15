В Перми завершили ремонт пострадавшего от атаки БПЛА жилого дома

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

На заседании правительства Пермского края 15 мая сообщили о восстановлении многоквартирного дома. Жилой дом частично пострадал 7 мая после атаки БПЛА.

В доме восстановили кровлю и внешнее остекление. На следующей неделе завершат ремонт внутренней отделки двух квартир.

Режим «Беспилотная опасность» и экстренный план «Ковер» ввели в регионе друг за другом утром 7 мая. После завыли сирены, пермяки в соцсетях сообщили о беспилотниках над городом.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru