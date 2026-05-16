Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю.
16 мая в Перми произошел крупный пожар. Черный дым был виден за десятки километров. В соцсетях пермяки выкладывали фотографии столба дыма, сделанные за пределами города.
- В сторону Закамска пронеслась куча пожарных машин, - делились горожане в соцсетях.
Как сообщили «КП»-Пермь» в пресс-службе ГУ МЧС, произошел пожар в ангаре, где находился склад стройматериалов, на улице Правобережной. На тушение пожара выехали более 60 сотрудников МЧС и 16 единиц техники.
- Предварительная площадь пожара составила 2000 квадратных метров. Самостоятельно до прибытия пожарных подразделений эвакуировались 30 человек. Пострадавших нет, - рассказали в МЧС. - Причину пожара установит дознаватель МЧС России.
В 20 часов 56 минут пожар был локализован. В 22.05 ликвидирован.
В региональном Минтербезе сообщили, что в Пермском крае инцидентов, связанных с беспилотниками, не зарегистрировано.
Пожарным МЧС России удалось не допустить распространения огня на рядом стоящие производственные и административные здания, а также предотвратить угрозу взрыва соседних резервуаров.
