Огонь полыхал на площади 2000 квадратных метров Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю.

16 мая в Перми произошел крупный пожар. Черный дым был виден за десятки километров. В соцсетях пермяки выкладывали фотографии столба дыма, сделанные за пределами города.

- В сторону Закамска пронеслась куча пожарных машин, - делились горожане в соцсетях.

Пожар на складе стройматериалов в Перми 16 мая: что произошло

Как сообщили «КП»-Пермь» в пресс-службе ГУ МЧС, произошел пожар в ангаре, где находился склад стройматериалов, на улице Правобережной. На тушение пожара выехали более 60 сотрудников МЧС и 16 единиц техники.

Пострадавшие во время пожара на складе стройматериалов в Перми

- Предварительная площадь пожара составила 2000 квадратных метров. Самостоятельно до прибытия пожарных подразделений эвакуировались 30 человек. Пострадавших нет, - рассказали в МЧС. - Причину пожара установит дознаватель МЧС России.

Последние новости о пожаре на складе стройматериалов в Перми

В 20 часов 56 минут пожар был локализован. В 22.05 ликвидирован.

В региональном Минтербезе сообщили, что в Пермском крае инцидентов, связанных с беспилотниками, не зарегистрировано.

Пожарным МЧС России удалось не допустить распространения огня на рядом стоящие производственные и административные здания, а также предотвратить угрозу взрыва соседних резервуаров.

Фото пожара на складе стройматериалов

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю.

Дым был виден за десятки километров

Видео пожара на складе стройматериалов