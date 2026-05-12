Ученые из Пермского политеха справились с утечками при добыче нефти и газа

фото; пресс=служба ПНИПУ | Виталий Прохоров

На кафедре «Нефтегазовые технологии» Пермского политеха разработали прогрессивный метод по борьбе с утечками при добыче нефти и газа. Технология использует доступное сырье и не требует сложного оборудования. Необходимый результат достигается всего за час.

Ученые ПНИПУ первые в мире предложили использовать натуральный каучук для борьбы с утечками через трещины в цементном камне. При его добавлении в цемент и дальнейшем контакте с нефтью эластомер набухает и превращается в гель, запечатывая трещину.

Трещины образуются в цементном растворе, который заливают вокруг стальной обсадной трубы в скважине. По ней нефть ил газ поднимаются на поверхность. Цементный камень необходим, чтобы труба стояла прочно, а нефтепродукты не уходили в другие пласты, включая водоносные. Цементный камень в процессе эксплуатации постепенно разрушается из-за разницы температур у поверхности и на глубине залегания трубы.

«Каучук в смеси остается в неизменном виде. Он активируется только при контакте с углеводородами. Это происходит из-за химического родства каучука и нефти: их молекулы легко взаимодействуют, вызывая рост объема материала. Каучук заполняет трещину, превращается в гель и перекрывает путь углеводородам», – пояснил принцип метода ассистент кафедры Виталий Прохоров.

Разработка пермяков позволит снизить количество дорогостоящих ремонтов, повысить качество крепления скважин и увеличить срок их службы, что уменьшит аварийные риски. Технология пермских ученых востребована в России и за рубежом.

