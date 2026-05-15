Билайн увеличил доступность сети 4G для сельчан и дачников Пермского края

Фото: пресс-служба Билайна

Мобильный оператор продолжает расширять покрытие 4G* в сельской местности Пермского края. За последние месяцы усиленный сигнал связи Билайна заработал для жителей сразу 13 населенных пунктов региона.

Речь идет о следующих селах, поселках и садовых товариществах:

- Березниковский округ – Усолье;

- Добрянский округ – СНТ «Ветеран-2»;

- Горнозаводской округ – Кусье-Александровский;

- Куединский округ – Большой Гондыр, Куеда;

- Лысьвенский округ – Кормовище, Кын;

- Нытвенский округ– Новоильинский;

- Ординский округ – Ашап;

- Пермский округ – Кукуштан, Рождественское, СНТ «Радуга» и «Солнечный (поселок Сылва).

Благодаря новым базовым станциям, построенным инженерами компании в этих населенных пунктах, сегодня их жители, а также приезжающие дачники могут комфортно использовать цифровые сервисы на базе сети оператора.

Со скоростным 4G от Билайна они могут поддерживать связь с близкими через видеозвонки и сообщения в мессенджерах, быстро находить нужную информацию в поисковиках, заказывать товары на маркетплейсах с доставкой в местный пункт выдачи, оформлять документы через Госуслуги и др.

Между тем, в крупных сельских поселениях – Куеда, Кукуштан, Новоильинский и Усолье – дополнительное телеком-оборудование позволило также нарастить и емкость сети. Теперь большее количество клиентов оператора могут свободно выходить в интернет даже при увеличенной трафиковой нагрузке, что характерно в разгар весенне-летнего сезона.

«Вместе с активным развитием инфраструктуры в отдаленных районах края, мы продолжаем укреплять сеть и в Перми. Например, недавно запустили новую станцию связи на территории микрорайона Пихтовая стрелка в черте города. Это не только в целом сделало сеть надежнее для его жителей, но и обеспечило хорошие скорости 4G», – комментирует директор Пермского отделения Билайна Станислав Пыхтин.

Жители Пермского края, которые еще не являются клиентами Билайна, могут перейти к оператору и получить большой пакет связи по цене чашки кофе. За 250 рублей в месяц** новым пользователям, которые оформили подписку bee HIT (би ХИТ), будут доступны 1024 гигабайта интернета, 200 минут и 200 смс ежемесячно. Для всех клиентов оператора сразу после активации СИМ-карты также доступны защита от мошенников, безлимит на любимые приложения и вызовы внутри сети оператора и другие возможности.

*4G – 4 Джи – четвертое поколение мобильной связи;

**Новым абонентам при подключении с 19.03.26 по 14.06.26 к подписке bee HIT (би ХИТ). Через 6 месяцев стоимость подписки составит 590 руб/мес. Организатор, территория, подробнее: beeline.ru

