В Перми вода отступает от арт-объекта «Счастье не за горами»

МКУ «ЕДДС по городу Перми» опубликовало очередную сводку по прохождению весеннего половодья. По состоянию на 15 мая, уровень нижнего бьефа Камской ГЭС снизился на 10 см до отметки 90,86 метра.

Уровень верхнего бьефа плотины в Перми вырос на 9 см и достиг 108,06 метра. Нормальный подпорный уровень составляет 108,5 метра, уровень начала подтопления территории ниже гидроузла – 93,8 метра.

«Имеется выход воды на нижний причал речного вокзала Пермь-1», – дополнили обстановку по половодью в дежурно-диспетчерской службе.

Камская ГЭС до 20 мая продолжит сокращать сбросные расходы воды.

