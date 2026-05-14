Камская ГЭС в Перми снизила сброс и перешла на накопление воды

Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) внесло изменения в режим работы Камской ГЭС. Изменения в работу гидроузла внесло снижение притока воды в Камское водохранилище.

В период до 20 мая 2026 года КамГЭС предстоит сокращать средние за период сбросные расходы до 3500-5000 м3/с до достижения уровнем воды в верхнем бьефе у плотины гидроузла отметки 108,3±0,1 метра БС (Балтийская система высот). Затем транзитный пропуск воды будет поддерживать уровень в пределах отметок 108,2-108,5 метра без учета сгонно-нагонных ветровых явлений.

По данным на утро 14 мая, верхний бьеф плотины находится на отметке 107,97 метра. Открыты затворы трех блоков гидроэлектростанции, 18 затворов подняты на 0,5 метра.

«Дальнейший расход воды через Камский гидроузел будет зависеть от складывающейся гидрологической и водохозяйственной обстановки», – сообщила пресс-служба КамГЭС.

В Прикамье пик весеннего половодья пройден 10-11 мая. Уровень притока воды уже не поднимется из-за очень растянутого во времени характера весеннего половодья.

