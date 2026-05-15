В Прикамье точки общепита за месяц оштрафовали на 550 тысяч рублей

Краевое управление Роспотребнадзора с 1 марта по 15 мая провело 631 контрольное мероприятие. За этот период ведомство 353 предписания об устранении нарушений.

Под проверку исполнения санитарного законодательства также попали предприятия общественного питания региона. Управление и судебные органы вынесли 80 решений о наложении штрафов на сумму 551 тыс. руб. и шесть предупреждений за допущенные нарушения.

По результатам рассмотрения дел судами за нарушения обязательных требований приостановили деятельность девяти точек общепита. Среди недавних случаев приостановка на 60 суток работы кафе «Самолет» и пекарни «Батя Пекарь» в Индустриальном районе Перми.

