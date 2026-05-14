В Перми временно закрыли два кафе из-за нарушений санитарных норм

В Индустриальном районе Перми на 60 суток приостановили работу кафе «Самолет» и пекарни «Батя Пекарь». Причиной стали многочисленные нарушения, выявленные во время проверок Роспотребнадзора.

Специалисты обследовали заведения общественного питания на улицах Снайперов и Левченко. Проверка показала, что в кафе и пекарне не соблюдались обязательные санитарные требования.

Среди нарушений инспекторы обнаружили отсутствие производственного контроля и системы безопасности пищевой продукции по принципам ХАССП. Кроме того, продукты принимались без необходимых документов, а технологические процессы были организованы с нарушениями.

Также в заведениях не оказалось технической документации на выпускаемую продукцию, помещения убирались ненадлежащим образом, а условия хранения продуктов не соответствовали нормам.

После проверки в отношении предпринимателей были составлены административные протоколы, а материалы направлены в суд. Индустриальный районный суд Перми принял решение временно закрыть оба заведения на 60 дней.

Позже владелец пекарни «Батя Пекарь» обратился в суд с просьбой досрочно отменить ограничение, заявив, что все нарушения устранены. Суд удовлетворил это ходатайство.

