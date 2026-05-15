В Прикамье с начала года произошло 46 ландшафтных пожаров

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

На территории Пермского края с начала года зарегистрировали 46 ландшафтных пожаров на общей площади свыше 567 тыс. кв. метров. Из которых 40 связаны с горением сухой травянистой растительности, один из них перешел на лесной массив. Два пожара связаны с тлением торфа, четыре – леса.

Краевое ГУ МЧС России говорит о неоднократных случаях нарушения требований пожарной безопасности при использовании открытого огня.

К административной ответственности привлекли четырех жителей Прикамья и два юридических лица на общую сумму 320 тыс. руб. Еще 16 нарушителей ожидают составления протоколов.

По состоянию на 13 мая, в Пермском крае произошло уже пять лесных пожаров. Самый крупный охватил площадь 12,6 гектара.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru