Представители энергетики Подмосковья познакомились с передовыми технологическими решениями в теплоснабжении Перми

Пермский филиал «Т Плюс» для обмена опытом посетили заместитель министра энергетики Московской области Олег Романов и директор государственного казённого учреждения Московской области «Агентство развития коммунальной инфраструктуры» (ГКУ МО «АРКИ») Дмитрий Крашенинников. В рамках мероприятия они осмотрели автоматизированную систему для управления теплоснабжением (АСУТ), развёрнутую на базе оперативно-диспетчерской службы Пермских тепловых сетей, понизительную насосную станцию (ПН-500) и модернизированный центральный тепловой пункт.

Пермский край — пилотный регион, в котором ПАО «Т Плюс» реализовала проект по цифровизации системы управления теплоснабжением в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры». Автоматизированная система управления теплоснабжением, работу которой продемонстрировали гостям региона, позволяет из единого центра диспетчеризации управлять режимами теплоснабжения в миллионном городе, контролировать параметры отопления и горячего водоснабжения в режиме реального времени, отслеживать возникновение дефектов на тепловых сетях и оперативно направлять специалистов на их устранение.

Понизительная насосная станция и центральный тепловой пункт, которые также посетили представители Московской области, это объекты системы теплоснабжения, с помощью которых обеспечиваются оптимальные параметры тепла и горячей воды для жителей города. Насосная станция была построена в 2020 году и оснащена современным оборудованием для регулирования тепловых режимов в условиях сложного рельефа Перми.

Центральный тепловой пункт предназначен для подготовки тепла и горячей воды в 17 многоквартирных домов. В рамках проекта по его модернизации в 2021 году был реконструирован узел тепловых сетей, установлено новое телемеханическое оборудование, теплообменники и насосы. Это позволило значительно улучшить теплоснабжение жителей микрорайона, снизить потери тепла. И насосная станция, и центральный тепловой пункт подключены к АСУТ и управляются удалённо из диспетчерской службы.

«За последние годы Пермский филиал «Т Плюс» принял уже несколько делегаций как других регионов, так и федеральных структур — Государственной думы, Министерства строительства РФ, которые познакомились с нашими передовыми разработками по развитию систем теплоснабжения. Мы уделяем максимум внимания цифровизации процессов, модернизации объектов системы теплоснабжения. Каждый наш гость смог почерпнуть для себя что-то полезное, а мы, со своей стороны, открыты ко взгляду со стороны», — рассказал директор Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Кругляков.