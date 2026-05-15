В России запущен сервис онлайн-перевода пенсионных выплат для сотрудников силовых ведомств

ВТБ первым среди банков запустил полностью цифровой процесс перевода пенсий для силовых ведомств по всей стране. Сервис позволяет сотрудникам МВД, МЧС и Росгвардии, вышедшим на пенсию, оформить перевод назначенных пенсионных выплат без посещения пенсионного органа ведомства.

Ранее для перевода пенсии клиентам нужно было лично обращаться в ведомство и подавать заявление в бумажном виде. Сервис был протестирован в пилотном режиме в нескольких регионах в 2025 году. За это время через него было подано более 18 тыс. заявлений.

«Поддержка клиентов старшего поколения – один из ключевых приоритетов и важная социальная миссия банка. Для нас важно, чтобы наши пенсионеры могли получать лучшие банковские предложения, поэтому мы последовательно развиваем цифровые сервисы, позволяющие дистанционно перевести пенсионные начисления – быстро и без лишних усилий. Сейчас сервис сервис доступен во всех регионах страны и обеспечивает клиентам единый высокий уровень удобства. Ожидаем, что до конца года каждый третий пенсионер МВД будет получать пенсионные выплаты через ВТБ», – отметил Дмитрий Брейтенбихер, член правления ВТБ.