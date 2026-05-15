Бюджет Пермского края по итогам прошлого года вырос на 4 процента

В краевом парламенте прошли публичны слушания об исполнении бюджета пермского края в 2025 году. Правительство Прикамья сообщило о превышении объема поступлений на 4% по сравнению с прошлым отчетным периодом.

Доходы краевого бюджета составили 260,9 млрд руб. Плановые показатели перевыполнены по утвержденному бюджету (103,1%) и уточненному плану (102,6%).

Налоговые и неналоговые доходы достигли 224,5 млрд руб. (+1,8%). Их основу составили налоги на прибыль организаций и на доходы физических лиц (НДФЛ), на каждый из них пришлось по 32%. Поступления от НДФЛ увеличились на 19,5% до 71,6 млрд руб.

Размещению временно свободных средств бюджета на банковских депозитах позволило в бюджет Прикамья привлечь более 10 млрд рублей. Объем межбюджетных трансфертов местным бюджетам превысил 91 млрд руб. и составил треть всех расходов региона за прошлый год.

Расходы бюджета составили 303,6 млрд руб. Более 60% средств направлено на образование, здравоохранение и социальную поддержку.

Объем госдолга Пермского края составил 34,9 млрд рублей или 15,5% от собственных доходов и соответствует бюджетному законодательству.

Объем финансирование 39 региональных проектов составил 42,1 млрд руб. при уровне освоения средств 99,9%. По итогам 2025 года из 106 запланированных показателей региональных проектов достигнуты 104 (98%).

В начале мая правительство РФ списало задолженность 21 региону страны на общую сумму 114,3 млрд руб. Долги сложились по состоянию на 1 марта 2024 года. Прикамью списали 4,795 млрд руб.

