Правительство РФ списало Прикамью долги по кредитам на 4,7 млрд рублей

Правительство РФ приняло решение списать задолженность более 20 регионам страны на общую сумму 114,3 млрд руб. Долги сложились по состоянию на 1 марта 2024 года.

В число регионов по списанию задолженности по бюджетным кредитам попал Пермский край. Прикамью списали 4,795 млрд руб. Наибольшая сумма списаний пришлась на Нижегородскую и кемеровскую области – 16,6 и 15,8 млрд руб. соответственно.

Исключение для списания задолженности составили бюджетные кредиты, предоставленные на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, пополнение остатка средств на едином счете бюджета, за счет временно свободных средств единого счета федерального бюджета на срок до 15 лет с взиманием платы за пользование ими по ставке 3% годовых с правом досрочного погашения.

«Объем списания соответствует размеру вложений территорий в проекты модернизации ЖКХ, переселение из аварийного жилья, обновление общественного транспорта, докапитализацию фондов развития промышленности», – отметил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Списание задолженности позволит высвободить ресурсы в региональных бюджетах и поддержать дальнейшее совершенствование экономики и жизни граждан.

